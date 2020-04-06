Евгения Медведева приняла вызов Криштиану Роналду
Российская фигуристка включилась в запущенный футболистом челлендж по упражнению на пресс.
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Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj
Челлендж Криштиану Роналду поддержала российская фигуристка Евгения Медведева. Накануне нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии показал пользователям Instagram, как выполняет упражнение на пресс с поднятыми кверху ногами. За 45 секунд футболист выполнил в таком положении 142 подъема корпуса.
Медведева приняла вызов и повторила упражнение. За то же время двукратная чемпионка мира сделала 44 подъема и спросила подписчиков, смогут ли они побить ее личный рекорд.
Это далеко не первая акция, которую запустили и поддержали спортсмены из разных стран мира в период всеобщей борьбы с пандемией коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети набрал популярность челлендж, запущенный участниками Кубка Дэвиса. Звезды стали набивать рулон туалетной бумаги вместо мяча. Таким образом они посмеялись над массовой истерией вокруг этого вида товаров. Вслед за теннисистами акцию поддержали футболисты, включая Вячеслава Малафеева.
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