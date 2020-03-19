Малафеев поддержал спортивный челлендж с туалетной бумагой

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Валентин Черников
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Экс-вратарь «Зенита» использовал рулон вместо меча, и бросил вызов нескольким коллегам.

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Фото, видео: Instagram @malafeev16ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

К спортивному челленджу с туалетной бумагой присоединился бывший голкипер, а ныне замдиректора «Зенита» Вячеслав Малафеев. Футболист выложил в Instagram момент, как набивает рулон ногой и коленкой вместо мяча. К видео он добавил короткую фразу «футбол не остановить».

К посту экс-вратарь добавил хэштеги страниц своих коллег и других известных людей из мира спорта, тем самым бросив им вызов. На челлендж он пригласил других бывших «зенитовцев» Владислава Радимова, Романа Широкова, экс-боксера и политика Николая Валуева, телеведущих Дмитрия Губерниева и Руслана Нигматуллина.

Instagram @malafeev16ru

Ранее 5-tv.ru писал, что спортсмены из разных уголков мира запустили необычный флешмоб, чтобы поднять настроение своим поклонникам, пошутив над теми, кто массово скупает туалетную бумагу в страхе перед эпидемией коронавируса. Рулон бумаги участники Кубка Дэвиса — в том числе россиянин Андрей Рублев — использовали вместо теннисного мяча. Позже идею подхватили футболисты — среди них игроки «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

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