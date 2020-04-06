Эпатажный блогер Павел Петель погиб в страшном ДТП в Подмосковье

Эпатажный блогер и культурист Павел Петель погиб в страшном ДТП на Симферопольском шоссе в районе Подольска в Подмосковье. Об этом сообщают друзья звезды в социальных сетях.

Известно, что молодого человека искали несколько дней. Позднее его тело было найдено в одном из моргов. Также установлено, что вместе с ним в люксовом Mercedes в момент аварии находилось еще двое. Они тоже погибли на месте.

Предварительно, по показаниям очевидцев, автомобиль Петеля влетел на скорости в 200 километров в час под фуру. Как видно на кадрах с места происшествия легковушка вошла под большегруз почти на половину.

Павел Петель известен широкой аудитории своим эпатажным поведением и отличной физической формой. В редких интервью он признавался, что все его шокирующие действия направлены на то, чтобы развеселить поклонников. Известно, что Павел приехал в столицу из Украины. Многие помнят его по ярким и обсуждаемым вечеринкам, например, «Стероиды против анорексии».

Об этой страшной аварии 5-tv.ru рассказывал два дня назад. Сообщалось, что с места ДТП был госпитализирован четвертый участник в тяжелом состоянии.