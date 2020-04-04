Шокирующее ДТП произошло на Симферопольском шоссе под Москвой. Как стало известно 5-tv.ru, на 38 км трассы М-2 «Крым» при невыясненных обстоятельствах легковой автомобиль Mercedes влетел под припаркованный на обочине КАМАЗ.

В результате аварии пострадали четыре человека, из них трое погибли на месте, еще один госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

На месте работают правоохранители, причины ДТП устанавливаются.