В результате аварии погибли три человека, еще один — в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Шокирующее ДТП произошло на Симферопольском шоссе под Москвой. Как стало известно 5-tv.ru, на 38 км трассы М-2 «Крым» при невыясненных обстоятельствах легковой автомобиль Mercedes влетел под припаркованный на обочине КАМАЗ.

В результате аварии пострадали четыре человека, из них трое погибли на месте, еще один госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. 

На месте работают правоохранители, причины ДТП устанавливаются.

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