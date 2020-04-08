Певица приняла участие в забавном челлендже.

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Фото, видео: Instagram @yulianna_karaulova

Как только звезды не развлекаются на карантине. Юлианна Караулова приняла участие в необычном челлендже. Она выложила в Tik Tok совместное видео с мужем, где во время пения ее ноги (а на самом деле ноги мужа) исполняют различные движения. Об этом сообщает издание 7days.ru.

Однако многие пользователи не сразу оценили юмор и подумали, что это такие волосатые ноги у певицы. Не понял шутку и Максим Фадеев:

«Я сначала не сообразил, и у меня был такой шок», — рассказал продюсер.

Совсем недавно Караулова уже сталкивалась с нападками от хейтеров, которые говорили, что звезда использует фотошоп. Дело в том, что у певицы очень тонкая талия, и многие не верили, что у нее действительно такая фигура.

Instagram @yulianna_karaulova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине.

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