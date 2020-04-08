Один человек погиб в результате хлопка газа в Нижегородской области
Спасатели полагают, что под завалами больше нет людей, однако поисково-спасательные работы продолжаются.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС РФ
В результате хлопка газа в селе Филинское Нижегородской области погиб один человек. Об этом сообщает региональное МЧС.
Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются, хотя спасатели предполагают, что под завалами людей больше нет.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в первые минут после происшествия были спасены пятеро, включая одного ребенка. Позднее был спасен еще один человек. Предварительно, двое госпитализированы.
Хлопок газа в двухэтажном жилом доме произошел незадолго до полуночи. В результате происшествия обрушился подъезд со второго по первый этажи. По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового баллона. Возбуждено уголовное дело.
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