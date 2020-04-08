В результате хлопка газа в селе Филинское Нижегородской области погиб один человек. Об этом сообщает региональное МЧС.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются, хотя спасатели предполагают, что под завалами людей больше нет.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в первые минут после происшествия были спасены пятеро, включая одного ребенка. Позднее был спасен еще один человек. Предварительно, двое госпитализированы.

Хлопок газа в двухэтажном жилом доме произошел незадолго до полуночи. В результате происшествия обрушился подъезд со второго по первый этажи. По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового баллона. Возбуждено уголовное дело.