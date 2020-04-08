Астрономам удалось раскрыть великую загадку Солнечной системы. В ходе ряда исследований, ученые смогли установить причину высокой температуры верхних слоев атмосферы планет-гигантов — Сатурна и Юпитера, которые находятся в большем удалении от Солнца, нежели Земля, сообщает Phys.org.

В результате проведенного анализа данных, полученных с корабля НАСА Cassini, выяснилось, что нагревание воздушных масс второй по размерам планеты Солнечной системы происходит благодаря мощнейшему полярному сиянию на южном и северном полюсах.

Электротоки провоцируют возбуждение атомов и молекул в составе оболочки Сатурна. Впоследствии тепло распределяется через атмосферу по всему газовому гиганту. Помимо прочего, данный механизм позволял астрономам установить, почему верхняя часть воздушных масс горячая, а остальная остается прохладной.

Специалисты провели замеры температуры верхних слоев атмосферы во время мониторинга преломления света от ярких небесных тел в созвездиях Ориона и Большого Пса на границе воздушной оболочки Сатурна. Стало понятно, что из-за разной плотности слоев атмосферы температура достигает максимальных значений именно вблизи полярных сияний.

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