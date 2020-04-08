Раскрыта великая загадка Солнечной системы
Ученые выяснили, почему верхние слои атмосферы некоторых планет являются горячими.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Звездный адвокат Жорин объяснил свое неожиданное появление на дне рождения экс-супруги
Фото, видео: www.globallookpress.com, /National Aeronautics & Space Adm, /NASA
Астрономам удалось раскрыть великую загадку Солнечной системы. В ходе ряда исследований, ученые смогли установить причину высокой температуры верхних слоев атмосферы планет-гигантов — Сатурна и Юпитера, которые находятся в большем удалении от Солнца, нежели Земля, сообщает Phys.org.
В результате проведенного анализа данных, полученных с корабля НАСА Cassini, выяснилось, что нагревание воздушных масс второй по размерам планеты Солнечной системы происходит благодаря мощнейшему полярному сиянию на южном и северном полюсах.
Электротоки провоцируют возбуждение атомов и молекул в составе оболочки Сатурна. Впоследствии тепло распределяется через атмосферу по всему газовому гиганту. Помимо прочего, данный механизм позволял астрономам установить, почему верхняя часть воздушных масс горячая, а остальная остается прохладной.
Специалисты провели замеры температуры верхних слоев атмосферы во время мониторинга преломления света от ярких небесных тел в созвездиях Ориона и Большого Пса на границе воздушной оболочки Сатурна. Стало понятно, что из-за разной плотности слоев атмосферы температура достигает максимальных значений именно вблизи полярных сияний.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Земле несется потенциально опасный астероид размером с половину Эвереста.
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?