Ученые выяснили, почему верхние слои атмосферы некоторых планет являются горячими.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, /National Aeronautics & Space Adm, /NASA

Астрономам удалось раскрыть великую загадку Солнечной системы. В ходе ряда исследований, ученые смогли установить причину высокой температуры верхних слоев атмосферы планет-гигантов — Сатурна и Юпитера, которые находятся в большем удалении от Солнца, нежели Земля, сообщает Phys.org.

В результате проведенного анализа данных, полученных с корабля НАСА Cassini, выяснилось, что нагревание воздушных масс второй по размерам планеты Солнечной системы происходит благодаря мощнейшему полярному сиянию на южном и северном полюсах.

Электротоки провоцируют возбуждение атомов и молекул в составе оболочки Сатурна. Впоследствии тепло распределяется через атмосферу по всему газовому гиганту. Помимо прочего, данный механизм позволял астрономам установить, почему верхняя часть воздушных масс горячая, а остальная остается прохладной.

Специалисты провели замеры температуры верхних слоев атмосферы во время мониторинга преломления света от ярких небесных тел в созвездиях Ориона и Большого Пса на границе воздушной оболочки Сатурна. Стало понятно, что из-за разной плотности слоев атмосферы температура достигает максимальных значений именно вблизи полярных сияний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Земле несется потенциально опасный астероид размером с половину Эвереста.

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