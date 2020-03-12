К Земле несется потенциально опасный астероид размером с половину Эвереста

Астероид размером в половину Эвереста приближается к Земле со скоростью 8,7 километра в секунду и пролетит на относительно близком расстоянии от нашей планеты 29 апреля. Космический объект, получивший название 52768 (1998 OR2), имеет диаметр около четырех километров и совершает один оборот вокруг Солнца за 3,7 года. Он причислен к категории потенциально опасных, однако, как пишет Mirror, ученые NASA уверены, что в этот раз повода для беспокойства нет. По их словам, вероятность столкновения астероида с Землей вообще крайне мала, однако если бы скала таких размеров действительно врезалась в нашу планету, это могло бы привести к гибели цивилизации.

Примерно в 16:56 по московскому времени 29 апреля 1998 OR2 разминется с Землей на расстоянии чуть больше шести миллионов километров, что составляет 16 расстояний до Луны. Его можно будет наблюдать даже в небольшой телескоп — он будет выглядеть как медленно плывущая по небу звезда. А для тех, у кого нет инструмента для слежения за космосом, проект Virtual Telescope организует прямую трансляцию в интернете. Она начнется заранее — 28 апреля в 21:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученым NASA с помощью искусственного интеллекта удалось обнаружить 11 незамеченных ранее крупных астероидов, которые в ближайшие годы могут столкнуться с Землей.