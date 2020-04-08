Звезда сериала «Деффчонки» инфицирована коронавирусом
Галина Боб утверждает, что ответственно соблюдала режим самоизоляции.
Закрыть
Смотрите также:
Дочь погибшего актера Пола Уокера поделилась редким видео с отцом
«Выпьем за любовь!» — Гарри Галкин ярко спародировал Игоря Николаева
Ивлеева и Крид в прямом эфире вывалили себе на голову майонез со шпротами
«Издалека почти, как голая»: Лолита примерила прозрачный костюм в гримерной у Урганта
Тимати с сыном потроллил зарабатывающих в интернете и заодно Джигана
Видео: Виктория Боня показала, как ей делали «уколы красоты»
«Почти 600 тысяч человек!» — Ивлеева похвасталась результатами карантина
«Красивая и худенькая»: Пегова без макияжа похвасталась стройной фигурой
«Зачем ухудшать свое психологическое состояние?!» — вирусолог о челлендже Галустяна со сбриванием бороды
«Восемь лет чистого счастья!» — Боярская и Матвеев отметили день рождения сына
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Участника «Битвы экстрасенсов» обвинили в диагностировании коронавируса по фото
«Среди вас сложно»: Избранник Бабкиной отреагировал на весть о ее госпитализации
«Бабочка или муравей?» — Савельева и Сафонов взбудоражили сеть своим спором
«Превосходная!» — Вдова Олега Табакова показала подписчикам красивую грудь
«Как перестать жрать?!» — Кристина Асмус обратилась за помощью к подписчикам
Водка и авокадо: Собчак и Богомолов показали, чем питаются в самоизоляции
Семенович налысо побрила мужчину, с которым проводит время в самоизоляции
Фото, видео: Instagram @galabob
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб поделилась с подписчиками в Instagram безрадостной новостью. Оказалось, на днях у актрисы обнаружили коронавирус. При этом супруг артистки оказался абсолютно здоровым. Доктора предположили, что муж звезды уже попросту переболел.
«Пришли результаты тестов. Мой — положительный», — сообщила знаменитость.
Галина Боб рассказала пользователям соцсети, что симптомов коронавируса, помимо потери обоняния, у нее не наблюдалось. Она подчеркнула, что соблюдала режим самоизоляции, особенно последние две недели.
Большинство поклонников пожелали актрисе скорейшего выздоровления. Однако были и те, кто решил предостеречь артистку от столь громких заявлений в публичном пространстве.
«Если вы выставляете все напоказ, будьте готовы к разным мнениям и хейтерам. Не все лапочки. Особенно когда в мире такая острая ситуация и паника», — заявил фолловер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Галина Боб рассказала о трогательной семейной традиции.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?