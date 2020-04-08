Галина Боб утверждает, что ответственно соблюдала режим самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @galabob

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб поделилась с подписчиками в Instagram безрадостной новостью. Оказалось, на днях у актрисы обнаружили коронавирус. При этом супруг артистки оказался абсолютно здоровым. Доктора предположили, что муж звезды уже попросту переболел.

«Пришли результаты тестов. Мой — положительный», — сообщила знаменитость.

Instagram @galabob

Галина Боб рассказала пользователям соцсети, что симптомов коронавируса, помимо потери обоняния, у нее не наблюдалось. Она подчеркнула, что соблюдала режим самоизоляции, особенно последние две недели.

Большинство поклонников пожелали актрисе скорейшего выздоровления. Однако были и те, кто решил предостеречь артистку от столь громких заявлений в публичном пространстве.

«Если вы выставляете все напоказ, будьте готовы к разным мнениям и хейтерам. Не все лапочки. Особенно когда в мире такая острая ситуация и паника», — заявил фолловер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галина Боб рассказала о трогательной семейной традиции.

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