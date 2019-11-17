Галина Боб рассказала о трогательной семейной традиции

Российская актриса театра и кино Галина Боб рассказала о трогательной традиции, которая у них зародилась в семье с режиссером Сергеем Корягиным. Каждое утро супруги обмениваются признаниями в любви, обнимают друг друга и целуют. Видя то, как родители проявляют нежность друг к другу, дети растут ласковыми.

«У нас есть утренняя традиция — обязательно говорим друг другу „Люблю тебя!“, обнимаемся и целуемся. Сыновья видят, как мама с папой общаются, поэтому тоже растут ласковыми», — заметила актриса.

Instagram @galabobgalabob

Галина Боб и Сергей Корягин официально узаконили отношения пять лет назад. Недавно актриса рассказала подписчикам, что они с мужем отметили годовщину — деревянную свадьбу. Пара вместе воспитывает двух сыновей.

Боб не скрывает, что у нее с мужем случаются конфликты. Но благодаря тому, что они с супругом оба — творческие личности, им спокойно удается уживаться. Актриса считает, что главное — это не держать зла на любимого человека и не копить обиды, пишет Starhit.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галина Боб удивила поклонников резкой сменой имиджа.