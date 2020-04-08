60-летняя ведущая также рассказала, какие части тела могут выдать реальный возраст даже самой ухоженной женщины.

Лариса Вербицкая поделилась лайфхаками для сохранения «вечной» молодости

Фото: ТАСС / Михаил Почуев

Известная российская диктор и телеведущая 60-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секреты своей красоты. Звезда утверждает, что любая женщина должна уметь заботиться о себе даже в период самоизоляции из-за коронавируса.

«Сейчас, когда введены серьезные ограничения, связанные с пандемией, женщине нужно самой о себе позаботиться, уметь поддержать свою ухоженность, чтобы нравиться и себе, и окружающим. Причем это касается не только ухода за лицом, но и за телом», — цитирует знаменитость издание «7дней.ру».

Лариса Вербицкая утверждает, что ей «всегда нравилось ухаживать за собой». По ее мнению, кожа человека — это показатель его здоровья.

«Опытный врач может уже по лицу определить, какие у человека проблемы с организмом, чего ему не хватает, что нужно добавить в рацион», — сказала она.

Телеведущая заявила, что не совсем понимают женщин, которые в погоне за «всем и сразу» обращаются к пластическим хирургам. Лариса Вербицкая утверждает, что всегда делала себе лишь косметологические процедуры. С ее доктором они обычно составляют план процедур на полгода и даже на год вперед. Звезда подчеркнула, что часто возраст женщин выдает не только состояние их кожи на лице, но и на других частях тела: руках, шее, декольте и даже коленях.

«Эти части тела нужно питать и увлажнять, как и лицо. Образ каждой женщины складывается из деталей. Поэтому здесь мелочей не бывает», — заявила Вербицкая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Вербицкая раскрыла секрет борьбы с целлюлитом.

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