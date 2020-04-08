Взрыв бытового газа прогремел этой ночью в жилом доме под Нижним Новгородом. В селе Филинское в двухэтажном многоквартирном доме разорвался баллон. В результате здание частично разрушено. Повреждены оба этажа между подъездами. Под завалами оказались два человека. Оба погибли. Еще пять жителей дома получили травмы.

«В данный момент подразделениями МЧС России, совместно с муниципальными областными службами осуществляется разборка завалов тех конструкций, которые угрожают для проведения работ сейчас в полном объеме», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Сейчас на месте работают более двухсот спасателей. Следователи выясняют причины ЧП. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового баллона. Возбуждено уголовное дело.