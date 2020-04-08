Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области
Спасатели до вечера среды будут разбирать завалы на месте взрыва газа в селе Филинское Вачского района.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Взрыв бытового газа прогремел этой ночью в жилом доме под Нижним Новгородом. В селе Филинское в двухэтажном многоквартирном доме разорвался баллон. В результате здание частично разрушено. Повреждены оба этажа между подъездами. Под завалами оказались два человека. Оба погибли. Еще пять жителей дома получили травмы.
«В данный момент подразделениями МЧС России, совместно с муниципальными областными службами осуществляется разборка завалов тех конструкций, которые угрожают для проведения работ сейчас в полном объеме», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.
Сейчас на месте работают более двухсот спасателей. Следователи выясняют причины ЧП. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового баллона. Возбуждено уголовное дело.
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