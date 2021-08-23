Как выглядел «Пухляш» из клипа группы Little Big до того, как стал популярным

Клип российской группы Little Big на песню UNO, с котором рейв-коллектив собирался штурмовать сцену «Евровидения» покорил сердца зрителей во всем мире. Ролик быстро набрал десятки миллионов просмотров на YouTube. Пожалуй, самым главным открытием после просмотра музыкального видео для россиян стал «Пухляш» в голубом костюмчике, зажигательно танцующий на заднем плане — Дмитрий Красилов.

Посмотревшие видеоролик на песню UNO интернет-пользователи даже требовали, чтобы танцор поехал на «Евровидение» вместе с группой. Фанаты «Пухляша» подписали петицию. Однако конкурс не состоялся из-за коронавируса.

В настоящий момент Дмитрий Красилов пользуется большой популярностью. Артист стал востребованным, его начали приглашать в различные проекты. Так, он уже успел сняться в клипе Александра Гудкова, передаче Ивана Урганта, в провокационном шоу Анны Седоковой и многих других проектах.

Несмотря на бешеный успех, Дмитрий Красилов, похоже, продолжает оставаться все таким же простым парнем из города Зареченск. Пользователи легко могут найти его страницы в соцсетях и познакомиться с личностью кумира поближе. Так, известно, что Дмитрий играл в КВН и в 2017 году участвовал в шоу «Танцы».

ВКонтакте @Дмитрий Красилов

Судя по снимкам становится ясно — «Пухляш» никогда не комплексовал по поводу лишнего веса.

ВКонтакте @Дмитрий Красилов

На фотографиях Дмитрий Красилов часто позирует с девушками. Очевидно, он всегда пользовался популярностью у представительниц слабого пола.

ВКонтакте @Дмитрий Красилов

Ранее 5-tv.ru писал, что танцор- «Пухляш» из клипа Little Big показал зарядку на карантине.