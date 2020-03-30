«Нужно больше флекса!» — танцор из клипа Little Big показал зарядку на карантине
Дмитрий Красилов призвал поклонников не сидеть дома без дела, а заниматься чем-то полезным.
Фото: Instagram @dimakrasilove
Танцор Дмитрий Красилов, который снялся в клипе Little Big на песню Uno, решил личным примером показать, как проводить время с пользой, сидя на карантине. Прекрасно осознавая, что в такое опасное время нельзя выходить из дома, «Пухляш» рассказал как можно поддерживать себя в тонусе.
Красилов предстал перед подписчиками в спортивной форме и продемонстрировал несколько упражнений для утренней зарядки. Видеозапись артист разместил на своем YouTube канале.
«Начало положено! Открываю свой клуб любителей подвигаться! Кто со мной?!» — поинтересовался Дмитрий.
Поклонники оценили мини-тренировку от артиста и заявили, что подобные упражнения уже практикуют в своей жизни.
«Нужно больше флекса!»
«Я такие разминки обычно перед йогой делаю»;
«Начало положено», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шура остался в восторге от «Пухляша» из клипа Little Big.
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