Дмитрий Красилов призвал поклонников не сидеть дома без дела, а заниматься чем-то полезным.

Фото: Instagram @dimakrasilove

Тема:
Little Big

Танцор Дмитрий Красилов, который снялся в клипе Little Big на песню Uno, решил личным примером показать, как проводить время с пользой, сидя на карантине. Прекрасно осознавая, что в такое опасное время нельзя выходить из дома, «Пухляш» рассказал как можно поддерживать себя в тонусе.

Красилов предстал перед подписчиками в спортивной форме и продемонстрировал несколько упражнений для утренней зарядки. Видеозапись артист разместил на своем YouTube канале.

«Начало положено! Открываю свой клуб любителей подвигаться! Кто со мной?!» — поинтересовался Дмитрий.

Поклонники оценили мини-тренировку от артиста и заявили, что подобные упражнения уже практикуют в своей жизни.

«Нужно больше флекса!»

«Я такие разминки обычно перед йогой делаю»;

«Начало положено», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шура остался в восторге от «Пухляша» из клипа Little Big.

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