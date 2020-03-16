В сети появилась петиция в поддержку «пухляша» из клипа Little Big

Петиция в поддержку «пухляша в голубом» из видеоролика группы Little Big появилась на сайте Change.org. Интернет-пользователи призывают отправить полюбившегося им по клипу UNO танцора Дмитрия Красилова на «Евровидение».

Авторы петиции замечают, что участие актера в ролике для музыкального конкурса занимало немаловажную часть и получила признание тысяч зрителей. То, что Дмитрий стал изюминкой клипа, признают и многие иностранцы, посмотревшие UNO. Красилов стал героем многочисленных мемов уже в первый день выхода клипа на Youtube. К 16 марта его посмотрели свыше 22 миллионов человек.

Пока под петицией подписались 3,4 тысячи пользователей. Сам Дмитрий выразил готовность отправится на Евровидение с Little Big и призвал поклонников поддержать его в этом, что они делают по сей день.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

Ранее 5-tv.ru писал, что «пухляш» из клипа Little Big рассказал о возможной поездке на «Евровидение».