Традиционная предстартовая пресс-конференция экипажа, отправляющегося на МКС, прошла в онлайн-режиме из Байконура, где у космонавтов был двухнедельный карантин.

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Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Чтобы защитить от коронавируса космонавтов, которые завтра отправляются на МКС, приняты все меры. Об этом заявил командир экипажа Анатолий Иванишин. Традиционная предстартовая пресс-конференция на этот раз прошла в онлайн-режиме из Байконура, где у космонавтов был двухнедельный карантин.

«В этот раз в качестве мер безопасности мы с комиссией общались через стекло, через микрофон, через камеру. Кроме того, в этот раз на Байконур не приехал никто из наших гостей, из наших близких. Наш круг общения ограничен исключительно той бригадой, что работает с нами на заключительном этапе подготовки», — сообщил российский космонавт.

Экипаж корабля — это космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. На орбите они проведут 196 дней. Это будет самая продолжительная самоизоляция.

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