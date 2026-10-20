Десять лет вне сцены: Артур Бесчастный раскрыл закулисье кино

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 29 0

Актер рассказал, почему возвращение в театр оказалось серьезным испытанием и отчего создавать собственные сказки сложнее.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер Бесчастный рассказал, что ремейки создать проще оригинальной сказки

Актер Артур Бесчастный признался, что возвращение на театральную сцену после десятилетнего перерыва стало для него одним из самых серьезных испытаний. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Чудо-Юдо».

По словам Бесчастного, после долгого отсутствия в театре ему предложили сыграть вновь. Главной трудностью оказалось восстановление профессиональной формы.

«Если размышлять в плоскости профессии, то я 10 лет не выходил на сцену театра, и спустя 10 лет мне предложили спектакль, и вот это был самый серьезный жесткий вызов. Приходилось преодолевать в первую очередь из-за потери формы. Могу сказать, что это такой серьезный вызов», — поделился артист.

Говоря о том, какие темы могут прийти в российское кино на смену сказкам, Бесчастный предположил, что интерес зрителей может сместиться в сторону автомобильных гонок.

При этом создавать оригинальные сказочные истории, как считает актер, сложнее, чем работать с уже существующими материалами. Разработка собственного проекта требует пройти множество этапов, в том числе цензурные ограничения, поэтому в отечественном кинематографе нередко обращаются к знакомым сюжетам и создают ремейки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Татьяна Догилева выразила свое недовольство по поводу создания новых версий классических советских фильмов. По ее мнению, современные кинематографисты должны уделять больше внимания разработке оригинальных сюжетов.

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Десять лет вне сцены: Артур Бесчастный раскрыл закулисье кино

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