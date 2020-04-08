Видео: Виктория Боня показала, как ей делали «уколы красоты»
Звезда оправдалась после выяснения отношений с Аленой Шишковой.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Точку в затянувшемся споре на тему неестественного происхождения своей красоты решила поставить Виктория Боня. В последние дни ее внешность обсуждается после запущенного ей курса фейс-фитнеса для омоложения лица и конфликта с Аленой Шишковой.
Звезда Instagram не скрывает, что прибегала к «уколам красоты». Однако уверяет, что обязана своей молодости не им, а правильному уходу и лицевой гимнастике. При этом модель имела неосторожность задеть бывшую избранницу Тимати, когда приводила пример неестественной внешности. По ее словам Шишкова — одна из тех, кто слишком увлекается филлерами. Та в ответ рекомендовала Боне самой вытащить виниры, накладные волосы, имплантаты и прочие косметические приспособления.
После этого Виктория решилась на небывалый шаг — показала видео, где ей делают косметологические инъекции.
«Я не отрицаю, что делала это! Но мой главный посыл был не в том, что я не колола, а в том, к чему это может привести», — оправдалась Боня.
По ее словам, последний раз она обращалась к врачу в 2016 году и делала это, чтобы исправить асимметрию лица. Тогда одна ее щека была ниже другой после филлеров, которые вкалывали ей прежде.
«Доктор наложил мне филлеры на костную ткань, чтобы ''сделать'' каркас лица. Не для того, чтобы придать объем скулам, и не для того, чтобы сделать их выше или четче, а чтобы все то, что у меня есть, со временем ушло, и вернулись мои настоящие черты лица!» — объяснила инстадива.⠀
Боня заключила, что в конечном итоге разочаровалась в инъекционной косметологии.
«И это был мой главный месседж. Не о том, что я не колю, а они колют. Не повторяйте мои ошибки, потому что я через это тоже проходила. Слава богу, нашелся специалист, который помог мне с этим справиться, а сейчас я помогаю себе уже сама, в домашних условиях, без филлеров», — написала дама.
Ранее 5-tv.ru писал, что, возможно, Шишкова и Боня рассорились в соцсетях из-за мужчины.
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