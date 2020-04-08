Мэр Южно-Курильска извинился за свое неподобающее поведение во время во время видеоконференции с губернатором региона. Поводом стал скандал с сексуальным оттенком — во время совещания он положил руку своему заместителю Елизавете Андреевой чуть ниже пояса.

Когда фрагмент записи появился в сети, это вызвало бурю негодования, чиновника обвинили в харассменте и потребовали уйти в отставку. Впрочем, депутаты муниципалитета, которые избрали Власенко, не считают, что он должен оставить свой пост.

«Сугубо мое мнение: никакого там сверхъестественного, пошлости и откровенных, как нам говорят в СМИ, сексуальных сцен ну просто нет и все. Попросил у нас прощения и мы приняли это все», — заявил депутат собрания Южно-Курильского муниципального округа Алексей Горожанкин.

Еще один чиновник «отличился» своим поведением — замминпромторга Дмитрий Овсянников исключен сегодня из партии «Единая Россия». Пару дней назад он устроил дебош в аэропорту Ижевска: отказался предъявить распечатанный билет и пройти через рамку металлоискателя. На замечания сотрудников воздушной гавани и полицейских отвечал нецензурной бранью. Момент сняли камеры видеонаблюдения. В партии также поставили вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности — запрос уже отправлен главе кабмина и министру промышленности и торговли.