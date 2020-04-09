Режиссер рассказала, как воспринимают нового папу ее дочери Октавия и Северина.

Муж Валерии Гай Германики удочерил ее детей от прошлых отношений

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала, как ее супруг Денис Молчанов принял ее детей от прошлых отношений. В интервью Дмитрию Гордону она призналась, что новый избранник не только ладит с ее дочками, но и даже официально их удочерил.

«Он знал, что у меня есть дети. И он оказался готов их воспитывать. Они стали его детьми. Они его приняли, называют его папой. Этого никто не знает, но он их официально удочерил. Они носят его фамилию и его отчество», — рассказала Валерия.

От предыдущих амурных историй у режиссера две дочери — Октавия и Северина. В ноябре 2019 года у пары появился общий ребенок, его назвали Августом. По словам Гай Германики, имя для мальчика выбрал отец. Появление в ее жизни Дениса режиссер расценивает как некое спасение, так как он смог подобрать к ней ключ в самый сложный период жизни.

«Он для меня великий человек. Он мне заменил родителей, он появился в тот момент, когда мама уже была в реанимации. Он просто появился, открылась дверь, и вошел он. Он посмотрел мое интервью с Юлей Меньшовой и решил финансировать мои проекты», — призналась Гай Германика.

Сейчас после рождения третьего ребенка режиссер сидит в декрете, но уже потихоньку начинает работу над новыми картинами. По ее словам, муж обеспечивает ее так, чтобы она не перенапрягалась, а могла и уделить внимание детям, и снимать кино в нужном ей ритме.

Валерия Гай Германика также известна своим резко негативным отношением к абортам. Ранее 5-tv.ru писал, как режиссер пыталась переубедить в преступности женщин, идущих на прерывание беременности, Ксению Собчак.

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