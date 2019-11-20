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«В рамках свиньи живешь»: Гай Германика убеждала Собчак в чудовищности абортов

, 17:02 | Карина Бернтгольц Видео 1 247

Режиссер поспорила с телеведущей в эфире YouTube-шоу.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Российский режиссер Валерия Гай Германика стала гостьей YouTube-шоу Ксении Собчак. В эфире программы звезды шоу-бизнеса поговорили об отношениях с мужчинами, религии и абортах. Отвечая на вопрос журналистки, кинодеятель призналась, что приравнивает искусственное прерывание беременности к лишению человека права на жизнь. По мнению Гай Германики, аборты — это парадокс XXI века. Режиссер убеждена, что эмбрион, зарождающийся в организме матери — это полноценный человек, а лишать его возможности увидеть мир — просто чудовищно.

Собчак пыталась переубедить свою собеседницу, приводя аргументы в защиту обратной точки зрения. Однако Гай Германика была непреклонна в своих взглядах. На очередное высказывание Собчак, пытавшейся оправдать женщин, решившихся на искусственное прерывание беременности, режиссер ответила довольно резко.

«Это гниющие, мерзкие когти апокалипсиса! Это чудовищный животный образ жизни, ты в рамках свиньи живешь, если ты после секса пошел и сделал аборт», — цитирует KP.RU слова кинодеятеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Гай Германика впервые показала видео с новорожденным ребенком.

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