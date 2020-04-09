Очевидцы сообщают о стрельбе в Москве в районе улицы Кременчугской, 21. По предварительным данным, есть пострадавшие. Обстоятельства уточняются.

По уточненным данным, по меньшей мере один человек получил ранения в результате стрельбы. Очевидцы сообщают о мужчине, лежащем без сознания.