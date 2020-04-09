По предварительным данным, есть пострадавшие.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Очевидцы сообщают о стрельбе в Москве в районе улицы Кременчугской, 21. По предварительным данным, есть пострадавшие. Обстоятельства уточняются.

По уточненным данным, по меньшей мере один человек получил ранения в результате стрельбы. Очевидцы сообщают о мужчине, лежащем без сознания.

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