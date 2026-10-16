Минздрав зарегистрировал препарат для лечения злокачественных опухолей

У миллионов пациентов с онкологическими заболеваниями появился шанс на исцеление — российские ученые разработали новый препарат для лечения некоторых злокачественных опухолей. Он помогает в борьбе с ново-образованиями в голове, шее и пищеводе, а также с отдельными видами рака головного мозга.

По данным Минздрава, зарегистрированное средство особенно эффективно в комплексе с обычной терапией — препарат избирательно влияет на механизмы роста опухолевых клеток.