Китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 октября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 19 по 25 октября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Темой недели мог бы стать ретроградный Меркурий, однако китайские тексты о звездах это явление практически игнорируют. Эта неделя уникальна тем, что практически каждый день обладает позитивными показателями и может быть применен для активных дел. Только избегайте разрушителя и дня болезней в пятницу. На остальные дни вполне можно строить планы.

Понедельник, 19 октября

День Огненного Тигра

Фото: 5-tv.ru

Очень благоприятный день, который получает поддержку самых лучших энергий. Он оказывается в структуре трех гармоний и способствует переговорам, преумножению результатов, соединению людей с людьми и удачными проектами. Особенно этот день хорош для тех, кому полезен элемент огня.

Прекрасный день для того, чтобы дать крепкий фундамент для проекта, который вы хотите запустить в самый долговечный полет. Лучшее время для того, чтобы начинать отношения с партнером, налаживать связи, знакомиться, подписывать контракты о сотрудничестве.

Если хотите стабильную работу, это лучший день для того, чтобы приступать к обязанностям на новом месте.

Совет книги перемен: стратегия семейных отношений. Благородный человек говорит содержательно, а действует последовательно. Слово и дело должны совпадать, иначе семейный очаг может погаснуть.

Вторник, 20 октября

День Огненного Кролика

Фото: 5-tv.ru

Является умеренно позитивным и проходит под счастливой Лунной стоянкой Хвост. В такой день хорошо завершать, заканчивать, отпускать то, что больше не нужно. Считается, что эти энергии усиливают как удачу, так и неудачу. Структура дня будет способствовать резкому завершению. Сегодня допустимо сдавать экзамены, заниматься документами. Однако китайские тексты пишут, что чрезмерная радость может привести к печали. Поэтому в проявлении эмоций следует быть чуть осторожнее. Есть риск на радостях болтнуть лишнего или кого-то обидеть.

Совет книги перемен: стратегия постепенного выхода из ситуации. Сокращение ради усиления главного: чтобы высвободить энергию для того, что по-настоящему важно, нужно убрать что-то лишнее — ресурс, амбиции, лишние проекты.

Среда, 21 октября

День Каменного Дракона

Фото: 5-tv.ru

Негативный день по китайским текстам, несмотря на счастливое покровительство Солнца, прекрасную расстановку зеленого дракона, он считается крайне неблагоприятным по многим показателям. Не годится для свадьбы, открытия бизнеса, подписания контрактов, начала ремонта и путешествий. Слишком активные получат проблемы, ошибки, отказы, задержки и нарушение планов. Структура дня очень инертна и скорее склонна к медленному течению.

Совет книги перемен: стратегия практического воплощения идеалов в жизнь. Если осторожные шаги верно рассчитаны, можно безопасно пройти даже там, где объективно опасно.

Четверг, 22 октября

День Земляной Змеи

Фото: 5-tv.ru

Умеренно позитивный день под покровительством Марса. Это вносит долю риска и неопределенности в энергии дня. Луна в констелляции Ковша покровительствует торговцам вином и жидкостями. Считается, что в этот день могут происходить чудеса, смена курса в жизни.

Это хороший день для установки входной двери, физического труда и строительства. Он открывает возможности и дает шанс блеснуть в тех сферах, в которых вам давно этого хотелось.

Совет книги перемен: стратегия осторожной ответственности в условиях успеха. Если применять силу напролом, она станет ловушкой.

Сила хороша, когда она держится на принципах и внутренней правде, а не на импульсе.

Пятница, 23 октября

День Стальной Лошади

Фото: 5-tv.ru

День болезней не годится для визита к врачу. Однако идеально подходит для земляных работ — если надумаете посадить деревце или кустик, обязательно используйте энергии этого дня, он превосходно подходит для этой задачи. Его энергии дают особое покровительство тем, кто будет заниматься земляными работами сегодня. Структура дня также связана с землей и получает дополнительное покровительство от духа девяти земель. Луна в стоянке быка может давать трудности и преграды. Однако если не трогать тему здоровья, то в целом день может пройти весьма неплохо.

Совет книги перемен: стратегия сохранения преемственности. По-настоящему работает только то, что держится долго: как река постоянна, хотя каждую секунду в ней вода обновляется.

Суббота, 24 октября

День Золотой Козы Фото: 5-tv.ru

Благоприятный день с очень женскими энергиями под особым покровительством Луны. Она оказывается в созвездии Ткачихи, покровительницы девушек, которые мечтают выйти замуж и просят о спутнике жизни. Если вы из таких, обязательно в этот день уделите 10 минут для того, чтобы настроиться на исполнение своего желания.

Представьте себе, какими качествами должен обладать ваш партнер и как вы сможете дополнить его, какие счастливые моменты вы бы хотели вместе испытать, проживите мысленно эти мгновения, и можно надеяться на исполнение желания. Кроме того, такой день хорош для домашних дел, учебы, работы над собой.

Совет книги перемен: стратегия разумного разрешения конфликта.

Мудрость не в том, чтобы победить в споре или выиграть борьбу, а в том, чтобы вовремя остановиться. Или привлечь беспристрастного судью или арбитра.

Воскресенье, 25 октября

День Водной Обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Благоприятный день под покровительством Юпитера. На него влияет созвездие Пустоты, символ одиночества, холода, зимней спячки. Однако по древним формулам он может предложить и позитивные сценарии событий.

Структура дня «Маленькая змея превращается в дракона»: те дела, которые вы хотите масштабировать, идеально подойдут под этот день. Хорошо, к примеру, инвестировать — активы могут вырасти в цене. Хорошо она влияет и на брак, карьеру, работу с репутацией. А ретроградный Меркурий, которого в других астрологических школах принято опасаться, китайских астрологов не впечатляет — этому фактору в классических текстах, дошедших до нас спустя тысячелетия, не придается никакого значения.

Совет книги перемен: стратегия организации масс. Дисциплина, структура и ответственность нужны, чтобы множество стало силой.

Войском нужно грамотно управлять. Тогда структура усиливает потенциал.

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