Принцесса Норвежская и шаман: что известно о самой необычной паре?

Принцесса Норвежская, 48-летняя Марта Луиза не так давно отказалась от монаршего титула. Причиной тому стало ее новое увлечение альтернативной медициной, которое не нашло поддержки у ее семьи. Сегодня она намерена открыть центр по обучению и раскрытию паранормальных способностей вместе со своим бойфрендом Дереком Вереттом. О том, что связывает принцессу и американского шамана, а также о ее личной жизни до судьбоносной встречи рассказал портал PEOPLETALK.

Марта Луиза была замужем за писателем Ари Беном, в браке с ним у нее появились три дочери. Но в 2017 году пара рассталась, немало огорошив все королевство: это был первый развод монарших особ в истории Норвегии. Черед два года после расставания бывший муж Марты покончил с собой.

Еще до замужества принцесса написала книгу о своей личной жизни и отношениях с писателем до бракосочетания. Кроме того, она издала две книги об ангелах, одна из них была переведена на русский язык и представлена в Москве принцессой лично.

В 2018 году принцесса решилась на откровение и представила публике своего избранника — американского шамана Дурека. Она написала тогда в Instagram, что ее выбор должен быть принят, так как в любви человек не может ориентироваться на чье-то одобрение.

«Я выбираю мужчину не для того, чтобы удовлетворить кого-то из вас или соответствовать нормам и рамкам, которые вы для меня придумали. Меня нет в ваших иллюзиях обо мне. Я выбираю по любви… Шаман Дурек — просто человек, с которым я люблю проводить время и с которым мне хорошо. Так что, спасибо за уважение к моему выбору», — написала Марта Луиза.

После она увлеклась нетрадиционной медициной, а в 2019-м году заявила о наличии у нее сверхъестественных способностей. Азарт Марты в этом направлении встретил сопротивление со стороны родни, и она решила отказаться от титула.

Как писал ранее 5-tv.ru, Марта Луиза и ее возлюбленный активно проводят вебинары и курсы, на которых делятся своим опытом. В 2019 году они отправились в тур «Принцесса и шаман», чтобы на платной основе обучить последователей внутренней гармонии и самопознанию.