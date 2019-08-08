Принцесса Норвегии увлеклась эзотерикой и отказалась от титула

Принцесса Норвегии Марта Луиза сообщила, что отказалась от титула. Это связано с ее новой деятельностью. Большой резонанс на родине вызвало заявление монаршей особы о том, что она обладает сверхъестественными способностями и хочет открыть центр по обучению альтернативной медицине, пишет Teleprogramma.pro.
Как выяснилось, королевская особа встречается с американским шаманом Дереком Вереттом, известным как целитель Шаман Дурек. Поначалу общество восприняло новость об увлечении принцессы скептически, однако вскоре критики затихли.
Марта Луиза и ее возлюбленный активно проводят вебинары и курсы, на которых делятся своим опытом. Недавно они отправились в тур «Принцесса и шаман», чтобы на платной основе обучить последователей внутренней гармонии и самопознанию.
Однако королевская семья попросила Марту Луизу не использовать титул «принцесса Норвежская» в коммерческой деятельности. Упоминать о принадлежности к королевской семье она может лишь на официальных встречах или в государственных документах.
Такое заявление не огорчило, а, напротив, обрадовало принцессу, потому что так она сможет разделить коммерческую деятельность и обязанности представителя Королевского дома. Теперь Марта Луиза получит больше свободы.
Принцесса Норвегии 14 лет прожила в браке с писателем Ари Бьеном. У них родились три дочери. В 2016 году принцесса развелась с супругом и увлекалась паранормальными явлениями.
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