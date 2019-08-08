Принцесса Норвегии увлеклась эзотерикой и отказалась от титула

Принцесса Норвегии Марта Луиза сообщила, что отказалась от титула. Это связано с ее новой деятельностью. Большой резонанс на родине вызвало заявление монаршей особы о том, что она обладает сверхъестественными способностями и хочет открыть центр по обучению альтернативной медицине, пишет Teleprogramma.pro.

Как выяснилось, королевская особа встречается с американским шаманом Дереком Вереттом, известным как целитель Шаман Дурек. Поначалу общество восприняло новость об увлечении принцессы скептически, однако вскоре критики затихли.

Марта Луиза и ее возлюбленный активно проводят вебинары и курсы, на которых делятся своим опытом. Недавно они отправились в тур «Принцесса и шаман», чтобы на платной основе обучить последователей внутренней гармонии и самопознанию.

Instagram @princessmarthalouise