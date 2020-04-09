Мужчина взял в заложники сестру и двух ее несовершеннолетних детей в Ставропольском крае. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в квартире одного из домов на Ессентукской улице в Пятигорске.

По предварительным данным, предполагаемый преступник не вооружен. Мужчина забаррикадировался в жилище и требует 200 миллионов долларов, истребитель и назначения на пост начальника Росгвардии.

По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, подозреваемый может состоять на учете в психоневрологическом диспансере.

«Мужчина, постоянно проживающий в другом регионе, по предварительным данным состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными — сестрой и ее детьми. Объявил, что те у него в заложниках. Потребовал большую денежную сумму», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Стражи порядка ведут переговоры с предполагаемым преступником. Подробности инцидента выясняются.

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