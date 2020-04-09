В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и двух ее детей
Инцидент произошел в квартире одного из домов на Ессентукской улице.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, ВКонтакте @kmv_life, @26rusrmv
Мужчина взял в заложники сестру и двух ее несовершеннолетних детей в Ставропольском крае. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в квартире одного из домов на Ессентукской улице в Пятигорске.
По предварительным данным, предполагаемый преступник не вооружен. Мужчина забаррикадировался в жилище и требует 200 миллионов долларов, истребитель и назначения на пост начальника Росгвардии.
По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, подозреваемый может состоять на учете в психоневрологическом диспансере.
«Мужчина, постоянно проживающий в другом регионе, по предварительным данным состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными — сестрой и ее детьми. Объявил, что те у него в заложниках. Потребовал большую денежную сумму», — написал глава региона на своей странице в Instagram.
На месте происшествия работают все оперативные службы. Стражи порядка ведут переговоры с предполагаемым преступником. Подробности инцидента выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Саратова пытался выбросить жену и ребенка с пятого этажа.
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