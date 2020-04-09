Благодаря профессиональным действиям правоохранителей пострадавших нет.

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Фото, видео: DPA, ВКонтакте @kmv_life, @26rusrmv

Захвативший в заложники собственных сестру и двоих несовершеннолетних племянников мужчина задержан. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Пятигорск Андрей Скрипник.

По словам градоначальника, инцидент, произошедший 9 апреля в квартире одного из домов на Ессентукской улице, благополучно разрешился.

«Силовики сработали профессионально. Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан, никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», — написал Андрей Скрипник.

Мотивы предполагаемого злоумышленника предстоит выяснить следователям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и двух ее детей.

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