В Пятигорске задержан захвативший в заложники сестру и двух племянников мужчина
Благодаря профессиональным действиям правоохранителей пострадавших нет.
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Фото, видео: DPA, ВКонтакте @kmv_life, @26rusrmv
Захвативший в заложники собственных сестру и двоих несовершеннолетних племянников мужчина задержан. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Пятигорск Андрей Скрипник.
По словам градоначальника, инцидент, произошедший 9 апреля в квартире одного из домов на Ессентукской улице, благополучно разрешился.
«Силовики сработали профессионально. Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан, никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», — написал Андрей Скрипник.
Мотивы предполагаемого злоумышленника предстоит выяснить следователям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и двух ее детей.
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