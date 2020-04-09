Как работают оборонные предприятия России в рамках сегодняшних ограничений, связанных с карантином, проконтролировал сегодня Владимир Путин. Из Ново-Огарево в режиме видеоконференции президент провел совещание с руководителями холдингов и заводов ОПК.

«Наши действия, я уже говорил об этом неоднократно, направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе. Тем более, если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс», — подчеркнул президент.

Как отметили участники совещания, на предприятиях технологические процессы идут непрерывно. Гособоронзаказ выполняется в полном объеме. Также обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

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