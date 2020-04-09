«Вы — мои куклы!» — Захвативший заложников в Пятигорске вел прямой эфир в Instagram
Подозреваемый был задержан в результате спецоперации силовиков. Никто не пострадал.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Епанчинцев, Instagram
Мужчина, захвативший в заложники сестру и ее малолетних детей в квартире одного из домов на Ессентукской улице в Пятигорске, вел прямой эфир в Instagram. 28-летний Овсеп М., предположительно страдает психическим расстройством. Подозреваемый показал подписчикам находящихся в квартире сестру и несовершеннолетних племянников.
«Они мои куклы! Вы — мои куклы! Я как хочу, так и играю! Вот мои детишки, все в порядке! Все отлично! Это — моя родная сестра. Все хорошо! <…> Я свои требования сказал, все закрыто» — импульсивно комментирует предполагаемый злоумышленник.
Мужчина был задержан в ходе спецоперации правоохранительных органов. Находящиеся в квартире дети и женщина не пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников». Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru опубликовал фото захватившего в заложники сестру и двух племянников в Пятигорске.
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