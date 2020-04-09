Фото захватившего в заложники сестру и двух племянников в Пятигорске

5-tv.ru публикует фото подозреваемого, который захватил в заложники сестру и двух несовершеннолетних племянников в квартире одного из домов на Ессентукской улице в Пятигорске.

Выяснилось, что 28-летний Овсеп М., предположительно имеющий психическое расстройство, незадолго до произошедшего приехал к родственникам в Ставропольский край из Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, забаррикадировавшийся в квартире мужчина требовал перевести 200 миллионов долларов в качестве благотворительной помощи Армении и настаивал, чтобы ему позвонил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, подозреваемый просил предоставить ему истребитель.

ВКонтакте

Предполагаемый злоумышленник был вооружен ножом. Несмотря на это, по отношению к своей сестре и ее детям был настроен вполне благожелательно. По некоторым данным, Овсеп М. на протяжении последней недели вел себя достаточно агрессивно и умудрился разругаться со всеми родственниками, а также тренером по боксу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый был задержан в результате спецоперации правоохранительных органов. Никто из находившихся в квартире заложников не пострадал. Следователи выясняют всю картину произошедшего.