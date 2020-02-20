Детеныш кенгуру учится прыгать в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке детеныш кенгуру сделал первые шаги. Вернее — прыжки. Малыш появился на свет полгода назад, и был совсем крошечным, размером с горошину, весом в один грамм. Но постепенно вырос, окреп, начал выглядывать из сумки матери, и вот — уже хочет исследовать мир. Правда, пока любопытства хватает ненадолго.

Пол нового обитателя зоопарка определят чуть позже, когда он станет совсем самостоятельным и окончательно покинет свое убежище. Тогда же ему дадут имя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самец панды раскрасил валентинку для своей подружки в московском зоопарке.