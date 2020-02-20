Детеныш кенгуру учится прыгать в Ленинградском зоопарке
Родившийся полгода назад кенгуренок начал вылезать из материнской сумки и исследовать мир.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; 5-tv.ru
В Ленинградском зоопарке детеныш кенгуру сделал первые шаги. Вернее — прыжки. Малыш появился на свет полгода назад, и был совсем крошечным, размером с горошину, весом в один грамм. Но постепенно вырос, окреп, начал выглядывать из сумки матери, и вот — уже хочет исследовать мир. Правда, пока любопытства хватает ненадолго.
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