Детеныш кенгуру учится прыгать в Ленинградском зоопарке

Эфирная новость 43

Родившийся полгода назад кенгуренок начал вылезать из материнской сумки и исследовать мир.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; 5-tv.ru

В Ленинградском зоопарке детеныш кенгуру сделал первые шаги. Вернее — прыжки. Малыш появился на свет полгода назад, и был совсем крошечным, размером с горошину, весом в один грамм. Но постепенно вырос, окреп, начал выглядывать из сумки матери, и вот — уже хочет исследовать мир. Правда, пока любопытства хватает ненадолго.

Пол нового обитателя зоопарка определят чуть позже, когда он станет совсем самостоятельным и окончательно покинет свое убежище. Тогда же ему дадут имя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самец панды раскрасил валентинку для своей подружки в московском зоопарке.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.69
-0.08 68.78
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2