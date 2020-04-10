СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
Правоохранители возложили ответственность за вандализм на городские власти.
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Фото, видео: CTK Photo/Vit Simanek/ТАСС, 5-tv.ru
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за публичное осквернение одного из символов воинской славы России — памятника маршалу Советского союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ответственность за это правоохранители возложили на администрацию чешской столицы.
«Подобными циничными действиями муниципальные власти города грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — полагает следствие.
Памятник был торжественно открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге как историческое напоминание о спасении города от разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении советскими войсками в мае 1945 года.
3 апреля в преддверии празднования Дня Победы неизвестные сняли статую маршала Конева с постамента при помощи крана и канатов и сбиты памятные надписи. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников и дать правовую оценку их действиям.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ назвали варварством демонтаж памятника маршалу Коневу.
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