Инцидент произошел вечером 9 апреля в учреждении № 15 в городе Ангарск.

Осужденные устроили бунт и напали на сотрудника иркутской колонии

Фото: ТАСС / Евгений Епанчинцев

Сотрудник исправительной колонии пострадал во время бунта заключенных в Иркутской области. Как сообщает региональное ГУФСИН, инцидент произошел вечером 9 апреля в учреждении № 15 в городе Ангарск.

В результате проверки выяснилось, что один из осужденных во время нахождения в штрафном изоляторе за нарушение распорядка отказался от личного обыска. Мужчина оскорблял сотрудников колонии и призывал других отбывающих наказание к бунту. Отмечается, что содержащиеся в соседних камерах осужденные разбили камеры видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника учреждения.

Противоправные действия отбывающих наказание были пресечены прибывшей на место группой реагирования. В настоящее время ситуация в исправительной колонии находится под контролем. Пострадавший сотрудник учреждения госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-главе ФСИН Александру Реймеру отменили УДО.

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