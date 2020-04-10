В ИК-15 под Иркутском идут столкновения спецназа и части заключенных
В настоящее время на территории учреждения в Ангарске полыхают три деревообрабатывающих цеха.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников, СК РФ
Ожесточенные столкновения устроивших бунт и пожар заключенных с бойцами спецназа ФСИН идут в настоящее время в исправительной колонии строгого режима № 15 в Ангарске Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По некоторым данным, бунтовщики возводят баррикады на территории промзоны колонии. Осужденные опрокинули и подожгли пожарный автомобиль ФСИН.
«Сейчас идут ожесточенные столкновения части заключенных колонии с бойцами спецназа. Подожжена машина противопожарной службы колонии. Предположительно, это сделали бунтовщики», — цитирует ТАСС собеседника.
Вечером 9 апреля осужденные устроили бунт и напали на сотрудника колонии. Один из отбывающих наказание во время нахождения в штрафном изоляторе за нарушение распорядка отказался от личного обыска.
Мужчина оскорблял сотрудников колонии и призывал других осужденных к бунту. Содержащиеся в соседних камерах отбывающие наказание разбили камеры видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника учреждения.
Противоправные действия были пресечены прибывшей на место группой реагирования. Пострадавший сотрудник учреждения госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тушение пожара в ангарской колонии № 15 ведется силами ФСИН.
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