Ликвидация пожара в исправительной колонии строго режима № 15 в Ангарске Иркутской области ведется силами регионального ФСИН. Гражданские расчеты огнеборцев в ликвидации ЧП не задействованы, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В настоящее время огнем охвачены три деревообрабатывающих цеха.

«Пожар, устроенный заключенными, охватил три строения. По предварительным данным, в них расположены деревообрабатывающие цеха. Происходит открытое горение», — цитирует агентство своего собеседника.

Отмечается, что, по предварительным данным, огонь не затронул жилые бараки. Зачинщики беспорядков в количестве около 20 человек изолированы в одном из зданий.

Ангарская ИТК-15 была открыта в 1952 году. В учреждении содержатся 1200 осужденных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар вспыхнул в иркутской колонии, где осужденные напали на сотрудника.