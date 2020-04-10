Тушение пожара в ангарской колонии № 15 ведется силами ФСИН
Инцидент произошел в результате бунта, который устроили осужденные.
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Ликвидация пожара в исправительной колонии строго режима № 15 в Ангарске Иркутской области ведется силами регионального ФСИН. Гражданские расчеты огнеборцев в ликвидации ЧП не задействованы, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.
В настоящее время огнем охвачены три деревообрабатывающих цеха.
«Пожар, устроенный заключенными, охватил три строения. По предварительным данным, в них расположены деревообрабатывающие цеха. Происходит открытое горение», — цитирует агентство своего собеседника.
Отмечается, что, по предварительным данным, огонь не затронул жилые бараки. Зачинщики беспорядков в количестве около 20 человек изолированы в одном из зданий.
Ангарская ИТК-15 была открыта в 1952 году. В учреждении содержатся 1200 осужденных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар вспыхнул в иркутской колонии, где осужденные напали на сотрудника.
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