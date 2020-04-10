На фоне высокой заболеваемости COVID-19 в российской столице вводятся спецпропуска.

В период с 13 по 19 апреля по всей территории Москвы будет остановлена работа практически всех предприятий, а также будут введены дополнительные ограничения на передвижение по городу. Некоторые дополнительные меры также коснутся и жителей Московской области. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, за последний месяц активной борьбы с распространением коронавируса, Москва прошла сразу несколько этапов введения ограничений. В результате чего, сегодня примерно 75% всего населения лишены возможности свободно передвигаться по столице.

Однако несмотря на достаточно жесткие меры, по городу продолжают передвигаться около трех миллионов людей, с учетом жителей Московской области.

«Начиная с понедельника, ситуация начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня — уже 1 300. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», — констатировал Собянин.

5-tv.ru

В связи с этим мэр столицы принял решение ввести дополнительные меры, чтобы максимально снизить риск инфицирования граждан COVID-19.

Так, уже на следующей неделе в Москве будут работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города организации. В частности, больницы, силовые и финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, органы власти, а также СМИ.

Кроме того, будет введен и пропускной режим. По словам Сергея Собянина, такие меры доставят неудобство многим, однако в данной ситуации жизнь и здоровье людей важнее всего.

«На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — уточнил градоначальник.

Пропуск с QR-кодом можно будет получить, заполнив анкету на сайте мэрии Москвы. Бланки пропусков появятся в начале следующей недели.

В заключение мэр Москвы обратился к жителям города и области с просьбой приготовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом и посоветовал запастись мужеством и терпением. Ведь сегодня, как никогда ранее, важна личная ответственность каждого отдельного гражданина и соблюдение им установленных правил и ограничений.

Вслед за указом Сергея Собянина губернатор Московской области Андрей Воробьев также распорядился усилить меры безопасности по всей территории региона в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Пропускной режим также начнет действовать с 13 апреля. Глава округа особо отметил, что со следующей недели полиция будет патрулировать улицы и проверять истинные причины нахождения граждан вне дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двоих нарушителей обязательного домашнего карантина задержали в Москве.

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