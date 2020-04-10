Автолюбителей в сопровождении полиции отправили в больницу, а их машины поместили на спецстоянку.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, МВД России

Тема:
Эпидемия коронавируса

Двоих нарушителей обязательного домашнего карантина задержали 10 апреля в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, автомобиль жителя столицы, который прошел курс лечения от коронавируса и был обязан соблюдать самоизоляцию, был остановлен в ходе рейда на Московской кольцевой автодороге.

«22 марта он поступил в стационар НИИ имени Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. Выписан 4 апреля, после чего должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине», — говорится в сообщении департамента.

Второго нарушителя сотрудники Московской административной дорожной инспекции и ГИБДД задержали в столичном районе Отрадное. Мужчина, инфицированный коронавирусом, аналогичным образом нарушил предписания и передвигался на личной машине.

«В Отрадном задержали еще одного нарушителя карантина. 29 марта ему диагностировали коронавирус и предписали две недели лечения в изоляции. Он предписания нарушил», — отметили дептрансе.

Нарушивших карантин автомобилистов в сопровождении стражей порядка транспортировали в стационар. Транспортные средства были эвакуированы на спецстоянку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов в Москве.

Тема:
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