Двоих нарушителей обязательного домашнего карантина задержали в Москве
Автолюбителей в сопровождении полиции отправили в больницу, а их машины поместили на спецстоянку.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, МВД России
Двоих нарушителей обязательного домашнего карантина задержали 10 апреля в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, автомобиль жителя столицы, который прошел курс лечения от коронавируса и был обязан соблюдать самоизоляцию, был остановлен в ходе рейда на Московской кольцевой автодороге.
«22 марта он поступил в стационар НИИ имени Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. Выписан 4 апреля, после чего должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине», — говорится в сообщении департамента.
Второго нарушителя сотрудники Московской административной дорожной инспекции и ГИБДД задержали в столичном районе Отрадное. Мужчина, инфицированный коронавирусом, аналогичным образом нарушил предписания и передвигался на личной машине.
«В Отрадном задержали еще одного нарушителя карантина. 29 марта ему диагностировали коронавирус и предписали две недели лечения в изоляции. Он предписания нарушил», — отметили дептрансе.
Нарушивших карантин автомобилистов в сопровождении стражей порядка транспортировали в стационар. Транспортные средства были эвакуированы на спецстоянку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов в Москве.
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