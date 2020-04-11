Александр Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+
Согласно договору, первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Министр энергетики России Александр Новак рассказал об условиях новой сделки ОПЕК+. По словам главы ведомства, в договоренностях о сокращении добычи нефти участвуют 23 страны. Соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года, причем при необходимости его положения могут быть в дальнейшем скорректированы.
Как уточнил Новак, участники сделки подтвердили намерение суммарно сократить объемы в мае–июне на десять миллионов баррелей в сутки. С начала июля добыча будет частично восстановлена и сокращение снизится до восьми баррелей в сутки, с 2021 года — до шести баррелей.
«Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке. Она, безусловно, будет меняться. В случае необходимости будут приняты либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча нефти. <…> Мы должны действовать как в интересах производителей, так и потребителей», — резюмировал глава Минэнерго РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков заявил о выигрыше участников мировой экономики от решений ОПЕК+.
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