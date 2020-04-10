Песков заявил о выигрыше участников мировой экономики от решений ОПЕК+
Пресс-секретарь президента России отметил, что Владимир Путин доволен достигнутыми договоренностями.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил о выигрыше участников мировой экономики от решений ОПЕК+. По словам представителя Кремля, решение России о сокращении добычи нефти в целях общих усилий по стабилизации рынка черного золота позволило избежать хаоса.
«Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны — производители нефти, и страны-потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос», — сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин положительно оценил достигнутые договоренности.
«Сейчас можно говорить о компромиссе всех 23 стран-участниц, убеждены, что это окажет позитивное влияние, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что еще месяц назад не было возможности дать прогноз относительно глубины кризиса для мировой экономики и падение спроса на нефть за столь непродолжительное время.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны ОПЕК+ вновь пытаются договориться о сокращении нефтедобычи.
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