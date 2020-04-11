Власти Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что правительство города не намерено отказываться от проведения в 2021 году матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет ТАСС.

Евро-2020 был перенесен на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Планируется, что чемпионат состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи должны пройти в Лондоне, Риме, Амстердаме, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго и Будапеште. Недавно в сети появилась информация о том, что количество городов-участников может уменьшиться из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», — сказал вице-губернатор Северной столицы.

По словам Владимира Кириллова, власти уведомили о готовности Санкт-Петербурга принять чемпионат Европы по футболу Российский футбольный союз (РФС) и оргкомитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее 5-tv.ru писал, что чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сохранит название — Евро-2020.

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