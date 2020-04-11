Получила видеокомпромат на мужа? Почему на самом деле Самойлова ушла от Джигана

За счастливой семейной жизнью Оксаны Самойловой и Джигана с улыбкой на лицах наблюдала вся страна. Парочка пользовалась огромной популярностью — 11 миллионов подписчиков у звездной мамы и еще четыре миллиона — у папы.

Самойлова и Джиган подарили жизнь четырем прекрасным детишкам. Они родители восьмилетней Ариелы, пятилетней Леи, трехлетней Майи и грудничка Давида. Именно после рождения сына главу семейства будто подменили.

Драма происходила в Соединенных Штатах, куда рэпер увез супругу рожать четвертого ребенка. Спустя некоторое время после появления на свет Давида Джиган начал вести себя неадекватно. Он вел прямые эфиры в Instagram, в которых матерился, курил, пил, грубо обращался со своими детьми. Самойлова не выдержала и отправила супруга в рехаб во Флориде, лечиться от зависимостей.

В это же самое время жена музыканта получила видеокомпромат на мужа, пишет сайт Тeleprogramma.pro. Самойлова поняла, что Джиган ей постоянно изменял, и это нанесло девушке большой удар. Она подала на развод.

«Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны. А я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял!» — поделилась Оксана Самойлова.

Позже обманутая женщина призналась — она вынуждена была обратиться за консультацией к специалистам. Слишком много навалилось на недавно родившую четвертого ребенка мамочку.

«Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог, у моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Я разбита на тысячу кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад», — написала знаменитость в микроблоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат рассказал, как Джиган и Самойлова поделят имущество и детей.