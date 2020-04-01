Адвокат рассказал, как Джиган и Самойлова поделят имущество и детей

Рэпер Джиган на протяжении нескольких недель удивляет фанатов странными выходками. Недавно исполнитель опубликовал фото, на котором он идет абсолютно голым по коридору со связанными руками. Позже в сети появилось видео, на котором музыкант огромным ножом «посвящает в рыцари» своих маленьких дочек.

Очевидно, это стало последней каплей. 31 марта супруга Джигана Оксана Самойлова спустя десять лет совместной жизни подала на развод.

«Мне не оставили выбора. Я подаю на развод», — сказала мама четверых детей.

Ситуацию взялся прокомментировать «звездный» адвокат Сергей Жорин. Правозащитник объяснил, каким образом Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей. По его словам, «очевидно, что при разводе суд оставит дочерей и сына с мамой».

«Алименты на четверых детей составят 50% от заработка Джигана — это максимально возможный процент в данном случае. Либо может быть фиксированная сумма, если доход у отца семейства нерегулярный», — цитирует Starhit.ru адвоката.

Инсайдеры утверждают, что в прошлом году рэпер заработал порядка 50 миллионов рублей. Его семье принадлежит огромный загородный особняк стоимостью в примерно 140 миллионов рублей. Также исполнитель является обладателем нескольких люксовых авто, общая стоимость которых составляет примерно 30 миллионов рублей. Это машины Bentley Continental, Rolls-Royce Wraith и Mercedes AMG G63.

«Нажитое имущество делится между супругами пополам. Но в законе указано, что суд вправе отступать от принципа равенства с учетом интересов детей. То есть Оксана теоретически может добиться получения большей доли», — сообщил правозащитник.

Сергей Жорин призвал супругов не торопиться с решительными действиями. По его мнению, «если в данный период времени у Джигана есть психологические сложности, это не означает, что он с ними не справится».

«Когда речь заходит о публичных людях, общество часто торопится закатать их в асфальт. Если он представляет опасность, то тогда можно ограничивать в общении с детьми», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку.