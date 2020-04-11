Модель Алена Шишкова выложила в Instagram интригующее видео, на котором сняла романтическую надпись — Alena love you, выложенную свечами неизвестным поклонником. Однако пользователи соцсети оказались очень уж любопытны и рассекретили тайного ухажера девушки. Как пишет Teleprogramma.pro, им, предположительно, оказался молодой человек из Турции Омид Т. Он комментирует посты модели, и та ему отвечает.

«Прекрасная принцесса», — пишет в комментариях поклонник, а Алена ему отвечает сердечками.

Instagram @missalena.92

Признание из свечей далеко не первое подношение кавалера. Не так давно модель показывала две огромные коробки роз, которые ей прислал во время изоляции молодой человек.

«Балуют Аленушку», — подписала снимок Шишкова.

Сама модель, однако, не спешит рассказывать о своем поклоннике. Сейчас Алена занята воспитанием шестилетней дочери Тимати, Алисы. Она проводит время с ней и бабушкой, Симоной Юнусовой, в изоляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Шишкова рассорилась с Викторией Боней, предположительно, из-за ухажера.