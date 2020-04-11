«Прекрасная принцесса»: фанаты рассекретили поклонника Шишковой
Пользователи соцсети нашли предполагаемого ухажера 27-летней модели.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Модель Алена Шишкова выложила в Instagram интригующее видео, на котором сняла романтическую надпись — Alena love you, выложенную свечами неизвестным поклонником. Однако пользователи соцсети оказались очень уж любопытны и рассекретили тайного ухажера девушки. Как пишет Teleprogramma.pro, им, предположительно, оказался молодой человек из Турции Омид Т. Он комментирует посты модели, и та ему отвечает.
«Прекрасная принцесса», — пишет в комментариях поклонник, а Алена ему отвечает сердечками.
Признание из свечей далеко не первое подношение кавалера. Не так давно модель показывала две огромные коробки роз, которые ей прислал во время изоляции молодой человек.
«Балуют Аленушку», — подписала снимок Шишкова.
Сама модель, однако, не спешит рассказывать о своем поклоннике. Сейчас Алена занята воспитанием шестилетней дочери Тимати, Алисы. Она проводит время с ней и бабушкой, Симоной Юнусовой, в изоляции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Шишкова рассорилась с Викторией Боней, предположительно, из-за ухажера.
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