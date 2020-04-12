На этой неделе следственный комитет России ответил уголовным делом на снос памятника маршалу Коневу в Праге. Установленный 40 лет назад монумент демонтировали неделю назад. СК считает это осквернением символов воинской славы России. Конечно, поражает цинизм властей небольшого городского района под названием Прага-6. Снести памятник, который когда-то сами чехи установили в знак благодарности советскому военачальнику. Наш МИД возмущен этим преступлением.

«Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными одернуть муниципальных чиновников и прекратить эту глумливую активность в нарушение международных обязательств страны. Совершенное в Праге преступление способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа», — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Особенно вопиюще все это выглядит за месяц до празднования 75-й годовщины великой Победы. Момент выбран специально. У нового поколения чехов другие приоритеты. И это при том, что статую Коневу устанавливали их собственные отцы и деды. Так что они не нашу историю переписывают, они своих предков предают.

Вообще переписывание истории стало на западе каким-то видом спорта, где каждая страна пытается установить собственные рекорды. И регулярно происходят попытки по-новому осмыслить итоги великих битв и побед. А еще скрыть ужасы геноцида. Поэтому так важно помнить и чтить главные вехи великой победы.

11 апреля мы отметили международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Именно в этот день освободили Бухенвальд. Тот самый, над главными воротами которого, фашисты установили надпись — «Каждому свое», превратив классический принцип справедливости в глумливое издевательство над узниками. В Бухенвальде погибли 56 тысяч человек. Кого-то убили, кто-то умер от болезней, голода и медицинских экспериментов. Труд заключенных эксплуатировали владельцы оружейных фабрик и промышленных предприятий. Их руками производились гитлеровские снаряды «возмездия» «Фау-1» и «Фау-2». Как правило, эта работа заканчивалась крематорием.