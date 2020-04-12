Вилле Хаапасало в разгар эпидемии коронавируса торгует солеными огурцами

В период пандемии COVID-19 звезды театра и кино скучают. Съемки приостановлены, спектаклей нет, и каждый развлекается в изоляции как может. Однако не все звезды бездельничают. Так, финско-российский актер Вилле Хаапасало продолжает радовать соотечественников, правда, теперь уже не в качестве артиста, а как производитель… закусок!

Как пишет «Экспресс газета», не так давно актер запустил собственную линию продуктов — «Вилькина закуска». Под этим брендом продаются различные соусы, пельмени, а с недавних пор и соленые огурчики. В Финляндии этот продукт большая редкость, раньше финны могли купить только маринованные огурцы, и поэтому товар идет не ура. Что примечательно, свою популярность Хаапасало использует и здесь: на этикетках красуется его лицо.

Такой оригинальный ход вполне может дать свои плоды, считает маркетолог и экономист Илья Шпигель. По его словам, в период пандемии коронавируса люди склонны запасаться консервированными продуктами, поэтому спрос на огурчики может вырасти.

«Коронавирус пойдет на пользу „Вилькиной закуске“. Из-за эпидемии во всем мире повышается спрос на консервы — люди сидят дома, а консервы долго не портятся, их можно брать впрок», — сказал эксперт.

Однако, заметил маркетолог, товар Вилле Хаапасало далеко не первый игрок на местном рынке, но потенциал у него явно есть. Пока актер занимается бизнесом во время пандемии, 5-tv.ru предлагает вспомнить, как Вилле Хаапасало порадовал петербуржцев, появившись в свой день рождения в баре на Васильевском острове.