Видео: Вилле Хаапасало отпраздновал день рождения в петербургском баре

Финско-российский актер театра и кино Вилле Хаапасало отпраздновал свой 48-й день рождения в Санкт-Петербурге. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из бара на Васильевском острове, в который он пришел.

В заведении Вилле появился в компании пяти приятелей. Находившиеся там петербуржцы встретили актера овациями.

«Вилли, Вилли», — скандировали подвыпившие мужчины и шли обниматься с Хаапасало, который с радостью принимал их поздравления.

Вилле Хаапасало снялся примерно в 30 фильмах. В России его знают по роли иностранца Раймо в «Особенностях национальной охоты» и «Особенностях национальной рыбалки». В 2003 году актер стал лауреатом государственной премии РФ в области литературы и искусства за роль в фильме «Кукушка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вилле Хаапасало обожает русскую классику и мечтает сыграть Раскольникова.