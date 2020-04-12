«В работе я деспот»: Юрий Куклачев празднует день рождения в изоляции

12 апреля — не только День космонавтики, но и день рождения российского клоуна Юрия Куклачева. В этом году артисту исполняется 71 год. Как отмечать праздник в изоляции, чего ждать от театра кошек после окончания пандемии, и что нужно для воспитания животных, виновник торжества рассказал в интервью сайту Teleprogramma.pro.

Изоляция, казалось бы, не лучшее условие для дня рождения. Ни гостей позвать, ни вечеринку закатить. Однако Юрий Куклачев считает иначе.

«Знаете, я понял, что наоборот — сейчас самое лучшее время для празднования! В этот день, я считаю, человек должен немного приподняться над суетой, оторваться от всей „накипи“, которая к нему пристала за год, освободиться от всего отрицательного… И задуматься о главном — для чего ты столько лет прожил? Оглянуться назад, увидеть свои ошибки», — поделился Куклачев.

К слову, что делать дальше после окончания изоляции и пандемии, он решил уже сейчас. По его словам, театр кошек сделает 50%-ю скидку на все спектакли в течение нескольких месяцев, чтобы поддержать зрителей, у которых за время сидения без работы явно не будет лишних денег.

Рассказал артист и о своих буднях в изоляции. Кошек он перевез к себе, и теперь с ними активно репетирует. Несмотря на славу самого доброго клоуна, может во время работы проявить и несдержанность, признался Куклачев.

«Если репетиция идет не так — я могу и накричать, и нецензурное слово сказать. Могу и выгнать какого-нибудь подлеца. Я невыдержанный, это грех. Хотя в повседневной жизни обычно спокойный, тихий. А вот в работе я деспот!» — раскрыл тайну клоун.

Помимо работы в театре Куклачев занимается программой «Амнистия души», посвященной работе с несовершеннолетними нарушителями закона. За годы деятельности, по его словам, удалось добиться освобождения 350 детей.

«И меня очень радует результат: ни один из досрочно освобожденных детей не вернулся обратно в колонию. Есть, конечно, и потерянные души, которые уже не спасти… Я всяких видел. Я веду с ними очень серьезные разговоры. О жизни. Я разговариваю с ними так, будто они все — мои дети», — объяснил Куклачев.

Ранее 5-tv.ru писал, что создатель уникального театра кошек Юрий Куклачев рассказал «Светской хронике», во сколько ему обходится содержание любимых питомцев.