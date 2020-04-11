Российская актриса Агата Муцениеце утверждает, что ее муж Павел Прилучный, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе, избил ее. По словам артистки, в момент нападения ее супруг был пьян. Ситуацию прокомментировала адвокат Катя Гордон.

По словам правозащитницы, она уже больше шести лет наблюдает разводы в качестве юриста и не верит «в хорошее расставание».

«Чтобы случился благоприятный развод, у супругов должны полностью пройти чувства. Также должно хватить воспитания и доброты», — цитирует МК.RU адвоката.

Катя Гордон утверждает, что в подобных случаях чаще всего принимает сторону женщины, так как с ней обычно остаются дети. Несмотря на это правозащитница попыталась оправдать поступок Павла Прилучного.

«Надеюсь, что у Павла была просто некая вспышка агрессии. Он отойдет и все наладится. <…> Возможно, у Павла была эмоциональная ошибка, которую можно простить. Надеюсь, что он извинится и достойно пройдет это испытание», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал — стало известно, что происходит с Агатой Муцениеце после избиения Прилучным.