Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки
Об этом заявляет министерство нефти Ирана.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом заявляет министерство нефти Ирана.
Представители Ирана уточнили, что новая сделка предполагает участие всех 23 стран. Добыча будет сокращена на 100 тысяч баррелей в сутки в мае и июне.
Кроме того, страны ОПЕК+ во втором полугодии 2020-го договорились снизить добычу нефти на восемь миллионов баррелей в сутки.
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