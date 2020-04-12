Об этом заявляет министерство нефти Ирана.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом заявляет министерство нефти Ирана.

Представители Ирана уточнили, что новая сделка предполагает участие всех 23 стран. Добыча будет сокращена на 100 тысяч баррелей в сутки в мае и июне.

Кроме того, страны ОПЕК+ во втором полугодии 2020-го договорились снизить добычу нефти на восемь миллионов баррелей в сутки.

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Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки

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